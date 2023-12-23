قدم 6 من ابنائه.. الرئيس يعزي في وفاة ابو الشهداء ''الشيخ سعيد محمد الأقرع''

السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ خالد بن صالح الاقرع، وكافة قبائل ‎الجدعان وذلك في وفاة ابو الشهداء المناضل الجسور الشيخ سعيد محمد ‎الاقرع بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال دفاعا عن النظام الجمهوري ومبادئه، والتصدي لمشروع المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته لاسرة الفقيد الشيخ سعيد الاقرع، الذي قدم ستة من ابنائه الابطال شهداء في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية.

واشاد الرئيس بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والاجتماعية، وتاريخه النضالي المشرف، اذ كان من طلائع المدافعين عن الثورة والجمهورية اثناء حصار السبعين يوما، وصولا الى تضحياته الغالية في مواجهة المشروع السلالي الامامي الجديد المدعوم من نظام ولاية الفقيه في ايران، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.