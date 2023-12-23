بأمر من البنتاجون.. حاملة الطائرات ''أيزنهاور'' تدخل خليج عدن وادارة بايدن تدرس ''توجيه ضربة'' حريق في سفينة مرتبطة بإسرائيل بعد استهدافها بطائرة مسيرة ايران تقول ان البحر الأحمر سيكون كابوس على أمريكا واسرائيل معلومات استخباراتية حول هجمات الحوثيين ضد السفن وممن يتلقون الدعم وكيف يتم ذلك؟ العليمي يهاتف العرادة ويصدر توجيهات تخص مأرب اشتعال اعنف المعارك في أوكرانيا وإسقاط ثلاث طائرات روسية من طراز سو-34 تثير رعب العالم... كوريا الشمالية تكشف عن مفاعل نووي جديد قوات عسكرية ضخمة للجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة ومخيم جنين عمران خان يترشح للانتخابات القادمة من السجن في باكستان مجهولون مدججون بالسلاح يستولون على سفينة جديدة في سواحل البحر
في استعراض للقوة، دخلت حاملة الطائرات الأميركية "يو اس اس دوايت دي أيزنهاور" خليج عدن، مع ورود سلسلة من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس توجيه ضربات عسكرية في حال استمرت الهجمات ضد السفن.
وأمرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بتحريك حاملة الطائرات "أيزنهاور" من قاعدتها في البحرين إلى خليج عدن، وتمديد عمل حاملة الطائرات فورد للمرة الثالثة في شرق المتوسط.
وذكرت وسائل إعلامية أنه كان من المقرر بقاء حاملة الطائرات "أيزنهاور" في قاعدة الأسطول الخامس في البحرين، إلا أنه جرى تحريكها منذ أيام نحو مياه خليج عدن.
يأتي ذلك في سياق التحرك الأمريكي لمواجهة ما تعتبره التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم البنتاغون اللواء بات رايدر، أن أكثر من 20 دولة انخرطت في وحدة حماية خطوط الشحن في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الحوثيين يهاجمون المجتمع الدولي وازدهاره، وأنهم تحولوا إلى قُطاع طرق، حد قوله.
ولفت رايدر إلى أن التحالف الذي شكلته واشنطن يعد حلفا دفاعيا، يأمل أن يشكل رادعا، موضحا أنه لم يقم حتى الآن بآي ضربات انتقامية بحق الحوثيين.
كما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر.
وقال أوستن إن الدول المشاركة في القوة هي بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفا أنها ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ضمن ما أطق عليها عملية "حارس الازدهار".
وتابع الوزير الأميركي أن القوة الجديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي.
واعتبر أوستن أن ما وصفه بتصعيد الحوثيين يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي.