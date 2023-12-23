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حريق في سفينة مرتبطة بإسرائيل بعد استهدافها بطائرة مسيرة

السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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افادت تقارير اعلامية باستهداف سفينة تجارية قبالة السواحل الهندية بطائرة مسيرة، صباح اليوم السبت.

وكشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن استهداف سفينة في بحر العرب، على مسافة 200 ميل جنوب غرب فيرافال بالهند.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية إن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، تسبب بحريق على السفينة المرتبطة بإسرائيل.

وأشارت الى أن السفينة ترفع علم ليبيريا، وكانت تحمل شحنة من المواد الكيميائية.

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