حريق في سفينة مرتبطة بإسرائيل بعد استهدافها بطائرة مسيرة

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افادت تقارير اعلامية باستهداف سفينة تجارية قبالة السواحل الهندية بطائرة مسيرة، صباح اليوم السبت.
وكشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن استهداف سفينة في بحر العرب، على مسافة 200 ميل جنوب غرب فيرافال بالهند.
وقالت الهيئة البحرية البريطانية إن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، تسبب بحريق على السفينة المرتبطة بإسرائيل.
وأشارت الى أن السفينة ترفع علم ليبيريا، وكانت تحمل شحنة من المواد الكيميائية.