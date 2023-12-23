ايران تقول ان البحر الأحمر سيكون كابوس على أمريكا واسرائيل

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بعد الهجمات الحوثية المتواصلة على سفن تجارية في البحر الأحمر، نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت عن قائد في الحرس الثوري قوله إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.
إلى هذا، ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله "سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى".
وأضاف أن البحر الأحمر تحول إلى كابوس لأميركا وإسرائيل.
ولا تطل إيران على البحر المتوسط وليس واضحا كيف يمكن للحرس الثوري أن يغلقه، لكن نقدي تحدث عن "ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى".
كما لا تدعم إيران جماعات على البحر المتوسط سوى جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات مسلحة متحالفة معها في سوريا، وهي بذلك أبعد ما تكون عن مضيق جبل طارق في البحر المتوسط.