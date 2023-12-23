ناطق الجيش ينفي صلته بتصريحات منسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 23 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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نفى الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي، تصريحات منسوبة إليه في صفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه، وقال إنه لا يوجد لديه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واعتبر العميد مجلي، في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، وجود صفحات مزورة باسمه في منصات التواصل الاجتماعي، امتداداً لمسيرة الكذب والتدليس التي يقوم بها تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ضمن محاولات النيل من قواتنا المسلحة ومواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن والقضايا العربية.

وأهاب الناطق الرسمي بوسائل الإعلام والصحفيين والناشطين بعدم التعامل مع ما تنشره الحسابات المزيفة التي تنتحل أسماء وصفات القيادات العسكرية وتتعمد نشر الإساءات والدعايات المفضوحة التي تقف وراءها جماعة الحوثي الإرهابية.

وعبر عن شكره لوسائل الإعلام والكتاب والنشطاء الذين تجاهلوا الصفحة المزيفة وأظهروا تلك الصفحة بأنها من دسائس المليشيات لتشويه القيادات السياسية والعسكرية.

ولفت الناطق الرسمي للقوات المسلحة إلى أن تلك الإشاعات والتزوير لن تثنيهم عن مواصلة مواجهة انتهاكات وجرائم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ولن تزيد القيادة السياسية والعسكرية إلا قوّة وإصراراً في مواصلة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.