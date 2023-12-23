برلماني بارز في صنعاء يكشف عن توجيه الحوثيين ضربة قاضية للاوائح والدستور اليمني ويتحدث عن امر خطير الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب تعلن دعمها لتحريك اسعار المشتقات النفطية وتدعو مجلس الرئاسة الى رفع مرتبات الموظفين محللون : هجمات الحوثي لن تنتهي قريبا وجدوى التصدي لها غامضة تظاهرات احتجاجية حاشدة في عدة مدن يمنية للتضامن مع غزة والشعب الفلسطيني صحيفة بريطانية:الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر بضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن خبراء: حارس الازدهار بالبحر الأحمر لايحظى بدعم إقليمي نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية بعد جدل روسي أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد هذا القرار نحو 14 شركة ملاحية تعلن تغيير مسارها لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بيان أمريكي بشأن الوضع في البحر الأحمر
قال البرلماني احمد سيف حاشد:تم إلغاء القانون بلائحة، ويتم إصدار لائحة من دون وجود قانون، ويتم إصدار تعميمات متعارضة بل ومتصادمة مع الدستور والقانون، وأسوأ من هذا أن يتم بمذكرة مكونة من بضعة أسطر، وجرة قلم واحدة، تعليق وإيقاف نصوص دستورية وقانونية، وأحكام قضائية باته..!!
وأضاف:إنه من الفادح جدا، والمصاب الأكثر من جلل وكارثي، أن يتم نسف كل هذا التراكم المعرفي الدستوري والقانوني والقضائي لأكثر من ستين عاما، بمذكرة واحده يهدون فيها كل شيء اسمه حقوق وعدالة وإدارة ودولة ومؤسسات، وفصل بين السلطات..!!!
واختتم:ماذا أبقوا لنا من نضالات الحركة الوطنية اليمنية خلال أكثر من ستة عقود، في مجالات المعرفة والقانون والقضاء والتنمية.. ما فائدة القضاء إن كان يتم منع تنفيذ أحكامه؟!! وما جدوى الحديث عن استقلال القضاء، بل ووجوده، وقد بلغ الحال هذا الحد من الهدم والعبث الباذخ..؟!