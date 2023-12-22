تظاهرات احتجاجية حاشدة في عدة مدن يمنية للتضامن مع غزة والشعب الفلسطيني

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شهدت عدد من المدن اليمنية، تظاهرات احتجاجية حاشدة للتضامن مع قطاع غزة ودعم حركات الجهاد والمقاومة في فلسطين.
وخرج الآلاف المواطنون في كلاً من ، تعز ،وصنعاء ،وشبوة ومارب، تضامنا مع غزة وتنديدا في التخاذل العربي تجاه القضية الفلسطينية. وردد المحتشدين هتافات غاضبة تجاه العدوان الصهيوني المستمر على غزة، ورفعوا في المسيرات الأعلام الفلسطينية واليمنية.
وجددوا التأكيد على جاهزية واستعداد أبناء شعبنا اليمني للتضحية بالمال والروح فداء للأقصى ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.
وتتعرض غزة لعدوان صهيوني وحرب ابادة جماعية منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفرت عن استشهاد وفقدان 26 ألف مواطن، وأصيب عشرات الآلاف، ودمار شامل في القطاع.