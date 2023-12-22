بعد جدل روسي أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد هذا القرار

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أقر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة 22 ديسمبر، القرار 2722 القاضي بتوسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع مراقبتها من خلال مندوب أممي.
واعتمد المجلس القرار 2722، بعد امتناعه عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأمريكي.
وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد، إن القرار لا يؤيد أي خطة قد تساعد على بقاء حماس في السلطة.
وأضافت أن “تمرير القرار لم يكن أمرا هينا وقد بذلنا كل ما في وسعنا لحل الأزمة”، مؤكدة أن المدنيين والمرافق الإنسانية والأممية يجب أن يحظوا بالحماية.
وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن القرار سيُسمي مندوبا أمميا للإشراف على توسيع إيصال المساعدات.