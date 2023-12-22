نحو 14 شركة ملاحية تعلن تغيير مسارها لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

الجمعة 22 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت 14 شركة ملاحة دولية عملاقة، تجنب المرور في البحر الأحمر مؤقتا، على وقع تصاعد هجمات الحوثيين على سفن الشحن في الممر الحيوي لنحو 13بالمائة من التجارة العالمية.

وهذه أسماء الشركات التي قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر:

1- مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه-سي.جي.إم.

2 - شركة النفط العملاقة البريطانية بريتش بترول (BP).

3 - شركة ناقلات النفط البلجيكية إيفرجرين (يوروناف)

4 - مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج

5 - شركة الشحن النرويجية المتخصصة في ناقلات شاحنات السيارات (جرام كار كاريرز)

6 - شركة شحن الحاويات الألمانية هاباج لويد.

7 - شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية إتش.إم.إم

8 - شركة الشحن النرويجية هوج أوتولاينرز

9 - شركة الشحن الدنمركية إيه.بي مولر-ميرسك.

10 - شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي)

11 - أوشن نتورك أكسبرس (وان)، هي مشروع مشترك بين شركة ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن وكاواساكي كيسن كايشا.

12 - شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين المملوكة لشركة أورينتال أوفرسيز (إنترناشونال) المحدودة ومقرها هونج كونج.

13 - مجموعة ولينيوس فيلهلمسن النرويجية.

14 - شركة الشحن البحري التايوانية يانج مينج