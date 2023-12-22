أكثر من 20 ألف شهيد في غزة

الجمعة 22 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة 22 ديسمبر، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 20057 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 53320 شخصا. وأضافت وزارة الصحة، أن “الساعات الـ48 الماضية شهدت استشهاد 390 فلسطينيا وإصابة 734 آخرين في قصف جيش الاحتلال لمناطق متفرقة من القطاع”.

وفي السياق نفسه، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن حصيلة الصحفيين الذين استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العدوان، بلغت 98 صحفيا. وقال المكتب في بيان إن “إسرائيل اغتالت هؤلاء الصحفيين خلال حربها الوحشية على غزة في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة، لكن الاحتلال فشل فشلاً ذريعا في ذلك”. وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة جراء القصف الإسرائيلي “غير مسبوق”، وأعلنت عن مخاوف بشأن استهداف الصحفيين.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة، أن عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم بسبب العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، يفوق عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في أي بلد آخر خلال عام واحد. وجاء في البيان: “تشعر لجنة حماية الصحفيين بقلق بشكل خاص إزاء استهداف الجيش الإسرائيلي الصحفيين وعائلاتهم، وفي حالة واحدة على الأقل، توفي صحفي كان يرتدي شارة صحفية بوضوح في منطقة خارج منطقة النزاع”. وأضاف البيان: “وفي حالتين على الأقل، أفاد صحفيون أنهم تلقوا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين وأفراد من الجيش قبل مقتل عائلاتهم”.