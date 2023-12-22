جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن الاولى على مستوى الجامعات الأهلية اليمنية في التصنيف العربي للجامعات

الجمعة 22 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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تصدرت جامعة العلوم والتكنولوجيا (المركز الرئيسي عدن)، قائمة الجامعات اليمنية (الحكومية والأهلية) في التصنيف العربي للجامعات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية، والثاني على مستوى الجامعات اليمنية

كما حققت مركزا متقدما على المستوى العربي حيث احتلت المركز ال 59 من بين 115جامعة عربية مشاركة في التصنيف، محققة هذا الإنجاز خلال مدة وجيزة بعد عامين فقط من قرار نقل مركزها الرئيس إلى عدن بسبب استحواذ جماعة الحوثي الانقلابية على مركزها الرئيسي في محافظة صنعاء وفروع أخرى في تلك المناطق الواقعة تحت نفوذ الجماعة.

وقد أطلق اتحاد الجامعات العربية النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية، اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، وذلك بحضور رؤساء الجامعات العربية الحكومية والأهلية وبحضور رئاسة الجامعة وعمداء الكليات في الجامعة.

ركز التصنيف العربي للجامعات على أربعة مؤشرات، هي: مؤشر التعليم والتعلم، ومؤشر البحث العلمي، ومؤشر الابداع والابتكار، ومؤشر المشاركة، وقد أخذ المؤشرات الأول والثاني الوزن الأكبر (60٪)، تلاهما المؤشران الثالث والرابع بوزن (40٪)، كما تم قياس مدى تحقق هذه المؤشرات من خلال مجموعة من المؤشرات التفصيلية، معززة بما يلزم من مؤيدات.

يأتي هذه الإنجاز رغم الظروف الخاصة التي مرَّ بها المركز الرئيس للجامعة في عدن، كالنقل والترتيبات المصاحبة له، وحجب موقع الجامعة عن الجمهور اليمني، بالإضافة إلى العمل على استكمال البنية التحتية للمركز الرئيس والمستشفى الجامعي والوحدات الأخرى التابعة.