رئيس الاتحاد الآسيوي يخرج عن صمته بعد طوفان الغصب السعودي مصدر رسمي بالمدينة المنورة يكشف حقيقة إزالة جبل أحد بالسعودية؟ الموت يفجع الديوان الملكي السعودي.. برعاية معالي وزير الداخلية… اختتام البرنامج التدريبي لمدراء عموم شرطة المحافظات المتواجدة في مدينة مأرب بيااان هام للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بشأن الأحداث الجارية الوزير الداعري يتفقد العملية التعليمية والأكاديمية في الكلية الحربية وكلية القيادة والاركان بعدن صحيفة أمريكية تنسف رواية الاحتلال الكاذبة بشأن أنفاق مجمع الشفاء في غزة طائرة إستطلاع أمريكية تتحرك نحو البحر الأحمر .. ما لمهمة؟ صحيفة صهيونية تتحدث عن موعد نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة :أهداف الحرب على غزة غير قابلة للتحقيق تحليل: كيف تسقط المدمرات الأمريكية طائرات الحوثيين بدون طيار في البحر الأحمر.. وما الذي قد يحدث بعد ذلك؟
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أنباء عن قيام أمانة منطقة المدينة المنورة بإزالة جبل أحد، أحد أهم المعالم التاريخية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، وتسببت هذه الأنباء في حالة من الجدل.
وحول ذلك نفت منصة هيئة مكافحة الاشاعات وأمانة منطقة المدينة المنورة في بيان لها هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنها لم تقم بأي أعمال إزالة أو تعديل في جبل أحد.
وأوضحت المنصة أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى أعمال صيانة وتطوير مشاريع صحية وترفيهية تتم في مساحات بالقرب من المنطقة المحيطة بجبل أحد.