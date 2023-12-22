مصدر رسمي بالمدينة المنورة يكشف حقيقة إزالة جبل أحد بالسعودية؟

الجمعة 22 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 199

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أنباء عن قيام أمانة منطقة المدينة المنورة بإزالة جبل أحد، أحد أهم المعالم التاريخية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، وتسببت هذه الأنباء في حالة من الجدل.

وحول ذلك نفت منصة هيئة مكافحة الاشاعات وأمانة منطقة المدينة المنورة في بيان لها هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنها لم تقم بأي أعمال إزالة أو تعديل في جبل أحد.

وأوضحت المنصة أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى أعمال صيانة وتطوير مشاريع صحية وترفيهية تتم في مساحات بالقرب من المنطقة المحيطة بجبل أحد.