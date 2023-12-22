الموت يفجع الديوان الملكي السعودي..

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.
وأشار الديوان الملكي إلى أنه سيصلى عليه يوم الجمعة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وصدر عن الديوان الملكي البيان التالي
"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.