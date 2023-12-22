برعاية معالي وزير الداخلية… اختتام البرنامج التدريبي لمدراء عموم شرطة المحافظات المتواجدة في مدينة مأرب

الجمعة 22 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أختتم المكتب المتقدم التابع لوزارة الداخلية م/ مأرب صباح اليوم، برنامجاً تدريبياً لمدراء عموم شرطة عدد من محافظات اليمن المتواجدين في مأرب، وذلك في مجال تعزيز القدرات القيادية لمدراء الأمن ونوابهم ومساعديهم برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان..

وقد حيَّا وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، المشاركين وبارك نشاطهم واهتمامهم في حضور مثل هذه البرامج التي تهدف الى رفع مستوى الأداء الأمني والدور القيادي والإداري لدى مدراء عموم شرطة عدد من المحافظات المتواجدة في مأرب، مشيراً إلى أن مثل هذه الدورات هي دورات إنارة وتبصير لقادة سيكون لهم الدور الفاعل والإيجابي في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية إلى متانتها واستعصائها على كل المؤمرات التي تحيكها مليشيا الحوثي وخلاياها الإرهابية، كما ثمن تواجدهم وحضورهم في ميادين الشرف والواجب ومساندتهم للأمن وللجيش وللمقامة الشعبية ببصماتهم الواضحة للعيان.

من جانبه قال مدير شرطة مأرب العميد يحي حميد بأننا نعد قيادتنا في وزارة الداخلية بأننا سنعمل ليل نهار في تأمين حياة المواطن مهما كلفنا الثمن، واننا مستمرون في أداء مهامنا مهما كانت الظروف، وأننا سننقل خبرات ومهارات ومعارف هذا البرنامج التدريبي إلى ضباطنا وأفرادنا وحثهم على ديمومة العمل والإستمرار في أداء الواجب المناط بنا جميعاً.

وبدوره قال المقدم جمال الشُّور مدير المكتب المتقدم؛ بأن هذا البرنامج التدريبي تميز من حيث اختيار عناوين الدورات الهادفة والمركزة في تنمية المهارات الأمنية، وتعزيز القدرات القيادية والإدارية لدى المشاركين.