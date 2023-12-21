الوزير الداعري يتفقد العملية التعليمية والأكاديمية في الكلية الحربية وكلية القيادة والاركان بعدن

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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تفقد زير الدفاع، الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، الكلية الحربية، وكلية القيادة والأركان في الأكاديمية العسكرية العليا، في العاصمة المؤقتة عدن. واطلع وزير الدفاع على سير العملية التعليمية والأكاديمية، مشيدا بالدور المشهود والأداء الأكاديمي والاحترافي العالي لهذين الصرحين العسكريين الكبيرين اللذين يمثلان رافدا رئيسيا لتخريج الكفاءات والقيادات العسكرية.

وقال الفريق الداعراي، “إن هذه الكليات والأكاديميات هي مصنع للقادة والأبطال الذين يراهن عليهم الوطن والشعب في مواجهة كل الأخطار وتجاوز كافة التحديات والتصدي لكل من يحاول إقلاق السكينة العامة”.

وأضاف، أن رهان القيادة السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني كبير على هذه المؤسسات والأكاديميات العسكرية الرمزية والعريقة، حاثا منتسبيها على الاستفادة من المعارف والعلوم العسكرية والبرامج التأهيلية والتدريبية، مؤكدا العمل على تذليل كافة الصعوبات، في سبيل الارتقاء بالمؤسسة الدفاعية، وبناء جيش احترافي ومؤهل. وشهد الوزير الداعري عرضا عسكريا لمنتسبي طلاب الكلية الحربية اشاد خلالها بمستوى الجاهزية والانضباط واللياقة البدنية.