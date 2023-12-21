بيااان هام للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بشأن الأحداث الجارية الوزير الداعري يتفقد العملية التعليمية والأكاديمية في الكلية الحربية وكلية القيادة والاركان بعدن صحيفة أمريكية تنسف رواية الاحتلال الكاذبة بشأن أنفاق مجمع الشفاء في غزة طائرة إستطلاع أمريكية تتحرك نحو البحر الأحمر .. ما لمهمة؟ صحيفة صهيونية تتحدث عن موعد نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة :أهداف الحرب على غزة غير قابلة للتحقيق تحليل: كيف تسقط المدمرات الأمريكية طائرات الحوثيين بدون طيار في البحر الأحمر.. وما الذي قد يحدث بعد ذلك؟ أبو عبيدة .. يكشف معلومات جديدة عن سير المعارك في غزة وخسائر جيش الاحتلال السعودية تخصص منح دراسية لأبناء هذه المحافظة اليمنية مفاوضات بشروط حماس.. المقاومة تلعب على كسر عظم الاحتلال فصائل المقاومة: لا حديث عن تبادل أسرى قبل وقف الحرب
تفقد زير الدفاع، الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، الكلية الحربية، وكلية القيادة والأركان في الأكاديمية العسكرية العليا، في العاصمة المؤقتة عدن. واطلع وزير الدفاع على سير العملية التعليمية والأكاديمية، مشيدا بالدور المشهود والأداء الأكاديمي والاحترافي العالي لهذين الصرحين العسكريين الكبيرين اللذين يمثلان رافدا رئيسيا لتخريج الكفاءات والقيادات العسكرية.
وقال الفريق الداعراي، “إن هذه الكليات والأكاديميات هي مصنع للقادة والأبطال الذين يراهن عليهم الوطن والشعب في مواجهة كل الأخطار وتجاوز كافة التحديات والتصدي لكل من يحاول إقلاق السكينة العامة”.
وأضاف، أن رهان القيادة السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني كبير على هذه المؤسسات والأكاديميات العسكرية الرمزية والعريقة، حاثا منتسبيها على الاستفادة من المعارف والعلوم العسكرية والبرامج التأهيلية والتدريبية، مؤكدا العمل على تذليل كافة الصعوبات، في سبيل الارتقاء بالمؤسسة الدفاعية، وبناء جيش احترافي ومؤهل. وشهد الوزير الداعري عرضا عسكريا لمنتسبي طلاب الكلية الحربية اشاد خلالها بمستوى الجاهزية والانضباط واللياقة البدنية.