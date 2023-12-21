الوزير الداعري يتفقد العملية التعليمية والأكاديمية في الكلية الحربية وكلية القيادة والاركان بعدن صحيفة أمريكية تنسف رواية الاحتلال الكاذبة بشأن أنفاق مجمع الشفاء في غزة طائرة إستطلاع أمريكية تتحرك نحو البحر الأحمر .. ما لمهمة؟ صحيفة صهيونية تتحدث عن موعد نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة :أهداف الحرب على غزة غير قابلة للتحقيق تحليل: كيف تسقط المدمرات الأمريكية طائرات الحوثيين بدون طيار في البحر الأحمر.. وما الذي قد يحدث بعد ذلك؟ أبو عبيدة .. يكشف معلومات جديدة عن سير المعارك في غزة وخسائر جيش الاحتلال السعودية تخصص منح دراسية لأبناء هذه المحافظة اليمنية مفاوضات بشروط حماس.. المقاومة تلعب على كسر عظم الاحتلال فصائل المقاومة: لا حديث عن تبادل أسرى قبل وقف الحرب أشهار دراسة علمية تتحدث عن آثار نفسية لدى ٢٩٠ الف و٣٨٥ أسرة في مأرب
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" افتقار حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأدلة الدامغة حول ما روجت له تل أبيب مؤخرا عن استخدام حركة حماس لمجمع الشفاء الطبي في غزة كمركز للقيادة والتحكم خلال الحرب في القطاع.
وقالت الصحيفة في تحقيق مطوّل "إن الأدلة التي قدمتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا ترقى إلى مستوى إظهار أن حماس كانت تستخدم المستشفى للأغراض العسكرية".
واستندت الصحيفة في استنتاجاتها هذه على ما توفر من صور وفيديوهات مفتوحة المصدر، فضلا عن صور الأقمار الصناعية وجميع المواد التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشرها إلى العلن. بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين ومشرعين وقانونيين كبار فضلا عن العاملين في المجال الانساني.
تساؤلات حرجة للغاية
وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء يقولون إن هذا يثير تساؤلات حرجة للغاية حول ما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المستشفى – التي كانت تطوق المنشأة الطبية والنفق الموجود تحتها وتحاصرها وداهمتها في نهاية المطاف - تتناسب مع حجم التهديد المقدّر.
ولفتت الصحيفة في سطورها إلى أن الغرف المتصلة بشبكة الأنفاق التي اكتشفها جنود الجيش الإسرائيلي لا تحمل أي دليل مباشر على استخدامها عسكريا من قبل حماس.
لا اتصال مع شبكة الأنفاق
وأوضحت أن أيا من كتل المستشفيات الخمس التابعة للمجمع الطبي لم يظهر أنها متصلة بشبكة الأنفاق التي أتى على ذكرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني دانيال هاغاري، في بياناته المتعاقبة آنذاك.
وتابعت "واشنطن بوست" في تحقيقها الاستقصائي أنّه لا يوجد دليل على أنه يُمكن الوصول إلى تلك الأنفاق من داخل أجنحة المستشفى وتحدثت عن عدم توافر القدرة على ذلك.