صحيفة أمريكية تنسف رواية الاحتلال الكاذبة بشأن أنفاق مجمع الشفاء في غزة

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت صحيفة "واشنطن بوست" افتقار حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأدلة الدامغة حول ما روجت له تل أبيب مؤخرا عن استخدام حركة حماس لمجمع الشفاء الطبي في غزة كمركز للقيادة والتحكم خلال الحرب في القطاع.

وقالت الصحيفة في تحقيق مطوّل "إن الأدلة التي قدمتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا ترقى إلى مستوى إظهار أن حماس كانت تستخدم المستشفى للأغراض العسكرية".





واستندت الصحيفة في استنتاجاتها هذه على ما توفر من صور وفيديوهات مفتوحة المصدر، فضلا عن صور الأقمار الصناعية وجميع المواد التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشرها إلى العلن. بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين ومشرعين وقانونيين كبار فضلا عن العاملين في المجال الانساني.

تساؤلات حرجة للغاية

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء يقولون إن هذا يثير تساؤلات حرجة للغاية حول ما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المستشفى – التي كانت تطوق المنشأة الطبية والنفق الموجود تحتها وتحاصرها وداهمتها في نهاية المطاف - تتناسب مع حجم التهديد المقدّر.

ولفتت الصحيفة في سطورها إلى أن الغرف المتصلة بشبكة الأنفاق التي اكتشفها جنود الجيش الإسرائيلي لا تحمل أي دليل مباشر على استخدامها عسكريا من قبل حماس.

لا اتصال مع شبكة الأنفاق

وأوضحت أن أيا من كتل المستشفيات الخمس التابعة للمجمع الطبي لم يظهر أنها متصلة بشبكة الأنفاق التي أتى على ذكرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني دانيال هاغاري، في بياناته المتعاقبة آنذاك.

وتابعت "واشنطن بوست" في تحقيقها الاستقصائي أنّه لا يوجد دليل على أنه يُمكن الوصول إلى تلك الأنفاق من داخل أجنحة المستشفى وتحدثت عن عدم توافر القدرة على ذلك.