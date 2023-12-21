طائرة إستطلاع أمريكية تتحرك نحو البحر الأحمر .. ما لمهمة؟

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أظهرت البيانات الملاحة اليوم الخميس 21 ديسمبر مسيرة أمريكية تتجه نحو البحر الأحمر بعد أن نشطت في الشرق الأوسط.
وبحسب البيانات فإن الطائرة من طراز RQ-4B Global Hawk للمراقبة الجوية تحمل الرقم التسجيلي 11-2046 ، وقد ظهرت إشارتها جنوب اليونان حوالي الساعة 7 بتوقيت غرينتش، وأقلعت من مطار Sigonella الإيطالي.
وتوجهت الطائرة نحو البحر الأحمر قبل أن تخفي إشارتها عند الساعة 11:06 وهي متجهة جنوبًا نحو باب المندب.
وبحسب البيانات فإن الطائرة نشطت كانت تنشط قبل 7 أكتوبر في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم في إطار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وهذه الرحلة تكررت عدة مرات، حتى بعد 7 أكتوبر.
كما شاركت في مراقبة السواحل اللبنانية في 19 نوفمبر و20 نوفمبر.
وتعد هذه الطائرة تعد المزود الأول لمعلومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بحسب الشركة المطورة، وصُممت من أجل الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة، ما يمكّنها من جمع صور عالية الدقة لمساحات واسعة من الأرض في جميع أنواع الطقس، ليلًا أو نهارًا.
وسبق أن رصدت إيكاد رحلات استطلاع مكثفة قرب مضيق باب المندب في وقت تتواجد فيه حاملة الطائرات "أيزنهاور"، في خطوة تشير إلى أن واشنطن عازمة على اتخاذ خطوات أكثر لحماية الملاحة في المضيق.