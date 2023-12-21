تحليل: كيف تسقط المدمرات الأمريكية طائرات الحوثيين بدون طيار في البحر الأحمر.. وما الذي قد يحدث بعد ذلك؟

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - CNN

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تواجه السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر عددًا متزايدًا من الأسلحة التي أطلقتها قوات الحوثي في اليمن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك حادث وقع يوم السبت الماضي عندما أسقطت مدمرة أمريكية أكثر من 12 طائرة بدون طيار.

والمواجهات الأمريكية مع الحوثيين، الذين يقولون إنهم يستهدفون السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل بعد غزوها لقطاع غزة، قد تتسع بعد أن أعلن وزير الدفاع لويد أوستن يوم الاثنين عن عملية جديدة بقيادة الولايات المتحدة تركز على حماية السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومع الإجراءات البحرية الأمريكية الأخيرة والإعلان عن مبادرة الحماية الأمريكية الجديدة، أوضحت CNN نقلاً عن خبراء البحرية عن كيفية تعامل السفن الحربية مع التهديدات وما هي المشكلات التي قد تواجهها في المستقبل.

ولم تذكر البحرية الأمريكية ما هي أنظمة الأسلحة التي تستخدمها سفنها ضد هجمات الحوثيين، لكن الخبراء قالوا إن المدمرة الأمريكية لديها مجموعة من أنظمة الأسلحة تحت تصرفها.

وقال الخبراء إن هذه تشمل صواريخ أرض جو وقذائف متفجرة وأنظمة أسلحة قريبة. وقالوا أيضًا إن السفن الأمريكية لديها قدرات حرب إلكترونية يمكنها قطع الروابط بين الطائرات بدون طيار ووحدات التحكم الخاصة بها على الشاطئ.

وقال الخبراء إنه مهما كانت الأنظمة التي يستخدمها قباطنة المدمرات الأمريكية، فإنهم يواجهون قرارات بشأن التكلفة والمخزون والفعالية مع نمو المهمة.

وقال جون برادفورد، زميل الشؤون الدولية في مجلس العلاقات الخارجية: "الطائرات بدون طيار أبطأ ويمكن ضربها بالصواريخ الأرخص أو حتى بمدفع السفينة.. يجب اعتراض الصواريخ الأسرع بصواريخ اعتراضية أكثر تطوراًالهجمات على السفن في قناة حيوية تتسبب في خسائر اقتصادية عالمية

وشنت قوات الحوثيين المدعومة من إيران العديد من الهجمات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة، وإسرائيل، منذ هجمات حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مع استمرار المخاوف في جميع أنحاء المنطقة من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت الجماعة إن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل تعتبر "هدفا مشروعا" بينما تمارس ضغوطا على إسرائيل لوقف هجومها على غزة. لقد شنوا عدة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية، وحاولوا إنزال كوماندوز بطائرة هليكوبتر على إحدى السفن لاختطافها.

أوقفت أكبر شركات شحن الحاويات في العالم العبور مؤقتًا عبر أحد الشرايين التجارية في العالم، وهو ما يقول الخبراء إنه قد يعطل سلاسل التوريد ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

وقالت شركات MSC وMaersk وCMA CGM وHapag-Lloyd في الأيام الأخيرة إنها ستتجنب قناة السويس بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وحذت شركة النفط العملاقة BP حذوها، مما دفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع يوم الاثنين.

وقال ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لـCNN : "هذا أحد أهم الشرايين في العالم عندما يتعلق الأمر بالشحن البحري"، مضيفًا أن الوقت والتكلفة لنقل البضائع حول إفريقيا سيكونان كبيرين. وأضاف "سيكون لهذا في الواقع تأثير حقيقي على الاقتصاد العالميالأصول الرئيسية للبحرية الأمريكية – مدمرة مزودة بصواريخ موجهة

ومع هذه الهجمات، قالت البحرية الأمريكية إنها ستهب لمساعدة السفن التجارية التي تجد نفسها في ورطة.

إن الأصول الأمريكية الرئيسية المشاركة في البحر الأحمر لمواجهة الهجمات على السفن هي مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh Burke، مثل المدمرة USS Carney، التي أسقطت 14 طائرة بدون طيار للحوثيين يوم السبت. الصواريخ الموجودة لديها تشمل:

– الصاروخ القياسي (SM-6)، وهو سلاح متطور يمكنه إسقاط الصواريخ الباليستية المرتفعة في الغلاف الجوي، وصواريخ أخرى ذات مسار منخفض واستهداف السفن الأخرى التي يصل مداها إلى 370 كيلومترًا، وفقًا لمشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) . وتبلغ تكلفة كل منها أكثر من 4 ملايين دولار.

- الصاروخ القياسي (SM-2)، وهو أقل تطوراً من الصاروخ SM-6 بمدى أصغر يتراوح بين 185 إلى 370 كيلومتراً، حسب الإصدار، وفقاً لمركز CSIS . وتبلغ تكلفة كل منهما حوالي 2.5 مليون دولار.

- صاروخ Evolved Sea Sparrow (ESSM)، المصمم لضرب صواريخ كروز المضادة للسفن والتهديدات ذات السرعة المنخفضة مثل الطائرات بدون طيار أو المروحيات على مدى يصل إلى 50 كيلومترًا، حسبما يقول مركز CSIS . كل واحد يكلف أكثر من مليون دولار.

ويعتقد الخبراء أن الولايات المتحدة تستخدم صواريخ SM-2 و/أو ESSM ضد تهديدات الحوثيين حتى الآن.

الذخائر باهظة الثمن ونسبة التكلفة إلى الفائدة

ولكن بما أنهم يواجهون طائرات بدون طيار يمكن إنتاجها ونشرها بأعداد كبيرة بأسعار أقل من 100 ألف دولار، فإن الحملة المطولة قد تؤدي في النهاية إلى فرض ضرائب على الموارد الأمريكية، كما يقول الخبراء.

وقال أليسيو باتالانو، أستاذ الحرب والاستراتيجية في كينغز كوليج في لندن: "هذه قدرات اعتراض جوي متقدمة تبلغ تكلفتها المتوسطة حوالي مليوني دولار، مما يجعل اعتراض الطائرات بدون طيار غير فعال من حيث التكلفةويشير الخبراء إلى أن قوات الحوثيين تمول وتدرب من قبل إيران، لذا فإن لديهم الموارد اللازمة لقتال ممتد.

وقال الخبراء إن الأمر يتعلق أيضًا بالمدى الذي تريد الولايات المتحدة أن تذهب إليه لحماية الشحن التجاري.

يمكن لنظام فالانكس الخاص بالمدمرة الأمريكية – الذي يستطيع إطلاق ما يصل إلى 4500 طلقة في الدقيقة - التعامل مع الطائرات بدون طيار أو التهديدات الصاروخية التي تصل إلى مسافة ميل واحد من السفينة الحربية بحسب ما قال كارل شوستر، وهو كابتن سابق في البحرية الأمريكية ومدير سابق للعمليات في مركز الاستخبارات المشتركة التابع للقيادة الأمريكية في المحيط الهادئ في هاواي.

هذا دفاع منخفض التكلفة نسبيًا. ولكن إذا اقتربت الطائرات بدون طيار إلى هذا الحد، فهذا هو خط الدفاع الأخير وقد يؤدي الخطأ إلى خسارة حياة الأمريكيين.

وقال برادفورد: "لا يؤدي صاروخ واحد أو طائرة بدون طيار إلى إغراق سفينة حربية أمريكية، لكنه يمكن أن يقتل أشخاصًا و/أو يلحق أضرارًا تتطلب انسحاب السفينة لإجراء إصلاحات في الميناءالدفاع عن السفن الحربية مقابل حماية التجار

ولا يستطيع نظام فالانكس حماية السفن التجارية التي قد تكون المدمرة الأمريكية تراقبها، وتبحر على بعد أميال من السفينة الحربية.

وقال سيدهارث كوشال، زميل أبحاث القوة البحرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "لتوفير دفاع جوي واسع النطاق (بدلاً من الحماية الذاتية)، تعتمد السفن بشكل أساسي على الصواريخ المضادة للطائراتوقال كوشال إن الصواريخ الأمريكية الاعتراضية المضادة للطائرات الموجودة على السفن الحربية الأمريكية يتم إطلاقها من خلايا نظام الإطلاق العمودي (VLS) الموجودة على سطح السفن.

وأضاف كوشال أن كل خلية يمكن أن تحتوي على مزيج من الأسلحة (الأرقام الدقيقة مصنفة)، لكن العدد الموجود على متن أي سفينة محدد.

وقال سلفاتوري ميركوجليانو، الخبير البحري والأستاذ بجامعة كامبل في ولاية كارولينا الشمالية، إنه إذا تمكن الحوثيون من استنفاد مخزون السفينة بهجمات متتالية، فقد تجد السفينة الحربية نفسها تعاني من نقص في الذخائر اللازمة لحماية السفن التجارية التي تراقبها.

وأضاف: "في حين أن القوات البحرية مجهزة تجهيزاً جيداً لدحر ما يطلقه الحوثيون حالياً، فإن الخوف هو أن النطاق والحجم يتزايدان وأن المرافقين لن يتمكنوا من الحفاظ على مستوى الدفاع لحماية الشحن التجاريوقال الخبراء إن الحوثيين لم يجربوا بعد هجومًا حقيقيًا بسرب الطائرات بدون طيار - على غرار ما نشرته روسيا مرارًا وتكرارًا في أوكرانيا - وهو هجوم يمكن أن يتضمن عشرات التهديدات الواردة في وقت واحد.

وقال ميركوجليانو: "يمكن للسرب أن يرهق قدرات سفينة حربية واحدة، ولكن الأهم من ذلك، أنه قد يعني أن الأسلحة تتجاوزها لتضرب السفن التجاريةوأضاف أن السفن الحربية الأمريكية تواجه أيضًا مسألة كيفية تجديد مخزون الصواريخ في المنطقة.

وتابع: "الموقع الوحيد لإعادة تحميل الأسلحة هو في جيبوتي (قاعدة أمريكية في القرن الأفريقي).

الولايات المتحدة تبحث عن مساعدة الحلفاء

وقال باتالانو إن العملية التي تقودها الولايات المتحدة لزيادة عدد السفن الحربية التي تحمي السفن التجارية ستساعد الجهود الدفاعية.

وفي حديثه في اجتماع وزاري افتراضي يوم الثلاثاء تناول الأمن البحري في البحر الأحمر مع ممثلي 42 دولة أخرى، قال وزير الدفاع أوستن إن "هذه الهجمات الحوثية المتهورة تمثل مشكلة دولية خطيرة ... وتتطلب رداً دولياً حازماًوأضاف "تهدد هذه الهجمات التدفق الحر للتجارة وتعرض البحارة الأبرياء للخطر.. يجب أن يتوقفواوقبل ذلك بيوم، أعلن أوستن عن إنشاء عملية "حارس الإزدهار" في البحر الأحمر، وهي عملية متعددة الجنسيات تضم أيضًا المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وقال باتالانو: "يبدو أن المزيد من السفن (ستكون) في وضع يمكنها من دعم بعضها البعض، مما يؤدي في الواقع إلى توسيع نطاق وحجم القدرات المتاحة في المنطقة للتعامل مع التحديالتهديدات المحتملة في ساحة المعركة المتطورة

وفي حين أن زيادة التعاون بين الحلفاء يمكن أن يساعد، إلا أن الخبراء قالوا إن نشر صواريخ كروز أو صواريخ باليستية مضادة للسفن قد يمثل تحديًا جديدًا.

يمكن لصواريخ كروز المضادة للسفن أن تصل إلى مستوى منخفض وتخترق هيكل السفينة فوق خط الماء. وقال ميركوجليانو: "هذا هو نوع الأسلحة التي أغرقت العديد من السفن البريطانية خلال حرب فوكلاند وضربت السفينة الأمريكية ستارك عام 1987وأضاف أن الصواريخ الباليستية يمكن أن تشكل خطرا أكبر.

وقال إن "السرعة النهائية للسلاح وحمولته يمكن أن تلحق أضرارا جسيمة" بسفينة حربية أو سفينة تجارية، وقد تحتاج إلى أفضل الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، مثل SM-6، لإسقاطها.

وقال ميركوجليانو إن ساحة المعركة ليست ثابتة وسيكون لدى الحوثيين ما يقولونه حول ما سينشرونه.

وأضاف أن "الحوثيين يراقبون ويرون كيف ترد القوات البحرية على هذه الهجماتويقول الخبراء إن الولايات المتحدة قد تقرر في مرحلة ما أن عليها أن تتجه نحو الهجوم.

وقال باتالانو إن هناك مسارا آخر للعمل وهو ضرب المصدر. وأضاف أن هذا من شأنه أن يحول التركيز من اعتراض القدرات بمجرد وجودها في الجو إلى ضربها في المصدر لمنع استخدامها في المقام الأول.

وقال شوستر: "مع توفر الاختيار والقدرة، يكون القضاء على الرماة أرخص دائمًا من اعتراض السهام".