أبو عبيدة .. يكشف معلومات جديدة عن سير المعارك في غزة وخسائر جيش الاحتلال

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أن عدد الآليات التي تم استهدافها منذ بدء الهجوم الإسرائيلي البري بلغ 720 آلية.



وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة: إن الجيش الإسرائيلي “يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة”، مضيفاً: “ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة”.

وتابع قائلاً: “مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة”

وأضاف: “بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.. نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة”.

واستهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني”.

هذا، وقال أبوعبيدة: إن “ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز… العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحداً.. العدو لم يترك لشعبنا خياراً سوى الانتقام منه ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته.. القضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل”.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم القسام: إن “استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى.. العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان”.

كما وجه أبو عبيدة “التحية” إلى “مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان”.