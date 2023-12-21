فصائل المقاومة: لا حديث عن تبادل أسرى قبل وقف الحرب

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 186

أكّدت حركة حماس أنّ الفصائل الفلسطينية اتّخذت “قرارا وطنيا بأنّه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل مع إسرائيل إلّا بعد وقف شامل للحرب على قطاع غزة”.

وقالت الحركة في بيان نشرته الخميس على تطبيق تليغرام”، إنّ “الفصائل الفلسطينية أكّدت أنّ هناك قرارا وطنيّا بأنّه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلّا بعد وقف شامل للعدوان”.

والاثنين، أوردت مصادر إعلامية تابعة للكيان أنّ مفاوضات تجري بين الوسيطين القطري والمصري مع الكيان في محاولة للتوصّل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، مضيفة أنّ الاحتلال الإسرائيلي أبدى الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة معتقلين بارزين دون أن تذكر أيّ أسماء. وتوقّعت المصادر ذاتها أن تشمل قائمة حماس الجديدة عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي.

ولم تعلّق حركة “حماس” على ذلك، لكن خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، قال في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، الأحد، إنّه “لا حديث عن تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف العدوان على القطاع، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغّل إليها”.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، أسرت كتائب القسام وسرايا القدس نحو 239 شخصا خلال هجومها على جنوب الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع الكيان الذي يعتقل في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.