المبعوث الأمريكي يؤكد على قرب التوقيع على وقف الحرب في اليمن

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أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على السلام في اليمن.
وأشار ليندركينج إلى أن أحداث غزة وتصعيد الحوثي أعاق التوقيع وبعض التفاصيل التي لم تُنجز، مؤكدا أن السعودية وواشنطن تدفعان نحو خفض التصعيد عن طريق الوساطة العمانية.
وأوضح أن السعودية تدعم كل ما تقوم به واشنطن بما يخص اليمن وهناك تواصل دائم.