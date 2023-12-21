المبعوث الأمريكي يؤكد على قرب التوقيع على وقف الحرب في اليمن

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على السلام في اليمن.

وأشار ليندركينج إلى أن أحداث غزة وتصعيد الحوثي أعاق التوقيع وبعض التفاصيل التي لم تُنجز، مؤكدا أن ‏السعودية وواشنطن تدفعان نحو خفض التصعيد عن طريق الوساطة العمانية.

وأوضح أن السعودية تدعم كل ما تقوم به واشنطن بما يخص اليمن وهناك تواصل دائم.