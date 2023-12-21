التقى رئيس وفد الحوثيين.. المبعوث الاممي يختتم زيارة الى مسقط بحثت جهود التوصل لحل سياسي دائم

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 466

اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، امس زيارة إلى مسقط، التقى فيها مسؤولين عمانيين ووفد جماعة الحوثي المفاوض.

وأعرب غروندبرغ خلال اجتماعه مع مجموعة من كبار المسؤولين العمانيين، عن تقديره للدعم القوي الذي تقدمه سلطنة عُمان لجهود الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في اليمن.

ووفق مكتب المبعوث فقد التقى هانس غروندبرغ، في مسقط ايضا برئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام. وركّزت المناقشات على الجهود المبذولة لتعزيز التقدم نحو تنفيذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في أنحاء البلاد، وإحراز تقدم ملموس نحو عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

وامس الاول التقئ المبعوث الأممي للأمين إلى اليمن، هانس غروندبرغ في الرياض برئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ونائب الرئيس عثمان مجلي. خلال الاجتماع.

و دار النقاش حول الخطوات القادمة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير لتحسين ظروف المعيشية في اليمن، وقف إطلاق نار مستدام، واستئناف عملية سياسية بقيادة اليمنيين برعاية الأمم المتحدة.

كما التقى غروندبرغ في الرياض بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين، والسفير الإماراتي لدى اليمن، محمد الزعابي.

و أعرب المبعوث الخاص عن تقديره للدعم الإقليمي القوي لجهود الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، وناقش التقدم المحرز للتوصل إلى اتفاق وشدد على الحاجة إلى دعم إقليمي مستمر ومتضافر.

كما اجتمع غروندبرغ بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الحاجة إلى استمرار الدعم الدولي للسلام المستدام في اليمن. وأكد المبعوث الأممي على أن حساسية الفترة الحالية، وحث جميع الأطراف المعنية على الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء.