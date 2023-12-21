غزة.. وزير إسرائيلي يوجه انتقادات حادة لحكومته ومجلس الحرب ويتهم الجميع بالفشل

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى تفكيك مجلس الحرب الوزاري في إسرائيل لفشله في إدارة الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر حسابه في "إكس"، اليوم الخميس، إن "فكرة تقليص العمليات في غزة هي فشل الحكومة المختزلة في إدارة الحرب. ويجب حلها فوراً. لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة الموسعة"، وذلك وفق ترجمة "إكس" لتغريدته.

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي مراراً معارضته لأي هدنة إنسانية في قطاع غزة، وانتقد بشدة أي صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

كما حث بن غفير وهو غير مشارك بالحكومة المصغرة، أكثر من مرة على تكثيف العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس، بهدف الضغط على الحركة للموافقة على صفقة شاملة للأسرى.

يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر رسمياً في أكتوبر الماضي عقب هجوم مباغت لحماس، تشكيل حكومة طوارئ تتولى مهام إدارة الحرب، ويشارك فيها حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني غانتس، على أن تتضمن الحكومة تشكيل "مجلس حرب" يكون غانتس ركنا رئيسيا فيه.

وتضمن الاتفاق تقليص المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر لتصبح كافة القرارات المتعلقة بالحرب في يد مجلس حرب مكون من نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وغانتس، ومراقبين اثنين.

تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بالتزامن مع الحديث عن صفقة تبادل جديدة واتفاق لعقد هدنة مؤقتة وسط ضغوط دولية لفرض هدنة دائمة في قطاع غزة، مع ازديار أعداد الضحايا جراء العمليات الإسرائيلية.

كذلك جاء في وقت تعرضت فيه المؤسسة الأمنية وتحديداً الجيش إلى انتقادات بسبب سير المعارك وأخيراً مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش عن طريق الخطأ، ما أثار استياء في الشارع الإسرائيلي.