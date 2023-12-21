صنعاء الأكثر من حيث ضحايا الرصاص الراجع.. احتفالات البارحة بفوز منتخب الناشيئن تودي بحياة طفلة وفتاة واصابة العشرات

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت صنعاء سقوط أكثر الضحايا بالرصاص الراجع نتيجة كثافة النيران التي أطلقت في سماء العاصمة مساء الاربعاء، احتفاء بفوز المنتخب اليمني للناشئين ببطولة غرب آسيا العاشرة.

حيث توفيت طفلة وفتاة، وأصيب نحو 40 شخصا على الأقل، بالرصاص الراجع، في صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية، عقب احتفالات شعبية بفوز المنتخب الوطني للناشئين بكأس غرب آسيا.

وحقق المنتخب الوطني للناشئين مساء أمس الأربعاء، بطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب السعودي بركلات الترجيح، لتنطلق الأفراح في شتى المحافظات اليمنية بإطلاق الألعاب النارية والابتهاج بالشوارع، ترافقها ظاهرة سيئة هي إطلاق النار في الهواء، والتي اعتاد كثير من اليمنيين عليها في المناسبات المختلفة.

وأفاد الأهالي ومصادر طبية متطابقة في صنعاء بإصابة قرابة 20 شخصا على الأقل بجروح مختلفة بالرصاص الراجع، فيما توفيت فتاة واحدة، وفق المصدر اون لاين.

وفي محافظة شبوة، قال سكان محليون، إن طفلة في التاسعة من العمر، توفيت جراء إصابتها برصاص راجع في منزلها بمديرية بيحان.

وفي محافظة إب وسط البلاد، شهدت إصابة أربع حالات برصاص راجع فضلا عن أضرار بصالة العمليات في مستشفى جبلة جنوب غرب مدينة إب.

وفي عدن جنوب البلاد، تحدثت مصادر محلية بتسجيل خمس إصابات بالرصاص الراجع أثناء إطلاق الرصاص في الهواء احتفاء بفوز منتخب الناشئين.

وفي تعز، أفاد مصدر طبي بوصول 8 إصابات إلى مستشفى الثورة العام وسط المدينة بينهم أطفال وامرأة حامل، جراء إصابتهم بالرصاص الراجع في مديريات تعز الثلاث بعاصمة المحافظة.

وفي محافظة المهرة، أفادت مصادر طبية في مستشفى الغيضة المركزي، عن إصابة امرأة بطلق ناري راجع خلال احتفالات بفوز المنتخب الوطني للناشئين ببطولة غرب آسيا، وفي سيئو طفل يبلغ 14سنه الى طوارئ هيئه مستشفى سيؤن العام بسبب رصاص راجع من احتفالات شعبية بفوز المنتخب اليمني، كما أصيبت حالة في مأرب.