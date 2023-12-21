انجاز منتخب الناشئين.. اعلان عن مكافئة مالية كبيرة وتوجيه رئاسي واشادات واسعة واحتفالات تعم اليمن

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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اعلن شوقي أحمد هائل رئيس مجلس إدارة بنك التضامن، تقديم دعم لمنتخب الناشئين بمبلغ 350 الف ريال سعودي بواقع 10 الف ريال سعودي لكل لاعب واداري في البعثة بمناسبة الفوز والتتويج ببطولة غرب آسيا للناشئين.

وفاز المنتخب اليمني للناشئين، على نظيره السعودية، بركلات الترجيح 2-3 بعد مباراة مثيرة كانت اليمن الافضل في معظم اوقاته وانتهت في وقتها الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1

قبل المباراة كان وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اعلن عن مكافأة تحفيزية لبعثة المنتخب الوطني الناشئين قدرها مليون ريال لكل فرد

وعقب الفوز بالبطولة الاسيوية للمرة الثانية بعد نسخة 2021 اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، امس الاربعاء، اتصالا هاتفيا ببعثة المنتخب الوطني للناشئين المتوج ببطولة غرب اسيا التي استضافتها سلطنة عمان ابتداء من 12 ديسمبر الجاري.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، منتخب الناشئين بالفوز الغالي في البطولة الاسيوية كإنجاز كروي جديد للمنتخبات الوطنية، رغم كل ظروف الحرب القاهرة.

وقال الرئيس للناشئين الابطال ان فوزهم الكبير صنع فرحا شعبيا عارما، ووحد اليمنيين حول اهمية الابداع، واطلاق الحريات للطاقات الشبابية في مختلف المنافسات كسبيل امثل لتعزيز حضور اليمن الخلاق في محيطه الاقليمي والدولي.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاداء المشرف الذي ظهر بها المنتخب الوطني، كما اشاد بالروح التنافسية العالية التي تحلى بها وصيف البطولة المنتخب السعودي الشقيق.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتكريم اللائق لابطال غرب اسيا، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لمواصلة انجازات الفريق الناشىء كنواة لمنتخب كروي واعد في مختلف المحافل الرياضية.

واثنى على الجهاز الفني للمنتخب، والدعم الذي قدمته الجهات المعنية لتحقيق هذا الفوز المستحق، بدءا بوزارة الشباب والرياضة، وقيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم، و السلطة المحلية في محافظة حضرموت التي استضافت المعسكر التدريبي للمنتخب.

من جانبه أجرى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب الوطني للناشئين، هنأهم بالفوز المستحق ببطولة كأس غرب آسيا للناشئين للمرة الثانية..مشيداً بمستوى أداء الفريق الذي يبشر بمستقبل رياضي زاهر.

وعبر البركاني، عن اعتزاز اليمنيين جميعاً وفخرهم بأداء الأبطال واصرارهم وعزيمتهم على التتويج باللقب للمرة الثانية..مؤكداً أنهم صنعوا بانتصاراتهم أفراح الشعب اليمني واثبتوا بأدائهم الكروي المشرف أن صناعة الإنجاز ليس مستحيل مهما كانت حجم التحديات.

وأشاد البركاني خلال مكالمته الهاتفية التي أجراها مع بعثة المنتخب الوطني للناشئين بقيادة مدرب المنتخب الوطني سامر فضل، بتحقيق هذا الإنجاز الكبير والتاريخي والتتويج بلقب البطولة القارية للمرة الثانية في كرة القدم بعد تقديم أبطال المنتخب طوال مشوار مشاركتهم بالبطولة الأداء المشرف والمتميز الذي جسد امتلاك اللاعب اليمني للمهارات والعزيمة والإصرار التي أكدت أحقية المنتخب بالظفر بلقب البطولة..متمنياً للمنتخب الوطني للناشئين مواصلة مسيرة الإبداع والتميز والتألق وتحقيق الإنجازات في المستقبل خلال مشاركاته لتمثيل اليمن بمختلف المحافل القارية والدولية.

كما أشاد رئيس المجلس، بجهود سلطنة عمان الشقيقة من خلال نجاحها في استضافة البطولة.. مثمنا تقديم الدعم والرعاية للمنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم خلال مشاركته بالبطولة.

احتفالات شعبية

شهدت العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء ومدن تعز واب ومختلف المحافظات اليمنية، مساء الأربعاء، احتفالات شعبية واسعة ابتهاجاً بتحقيق منتخب الناشئين لكرة القدم بطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخه وذلك بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد السعادة في صلالة بسلطنة عمان .

وخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع والميادين العامة للاحتفال بهذا الإنجاز الرياضي الكروي الكبير، رافعين الأعلام الوطنية ومرددين الشعارات التحية والتقدير لليماني الصغير.

وبالتزامن، اطلقت الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدن والقرى، في حين جابت عشرات المركبات الطرقات وهي تصدح بأغاني واناشيد الاحتفاء بمنتخب الناشئين .

وعبر المواطنون خلال احتفالاتهم الشعبية عن فرحتهم بهذا الإنجاز الكروي واشادتهم بالمستوى الرفيع والعالي الذي ظهر به منتخب الناشئين خلال مختلف مباريات البطولة التي استضافتها سلطنة عمان الشقيقة..متمنين للمنتخب بتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات الإقليمية والدولية .

يشار إلى أن منتخب الناشئين حقق هذه البطولة للمرة الأولى عام ٢٠٢١ بفوزه على نظيره السعودي.