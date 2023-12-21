أسعار النفط تعود إلى التراجع إثر بيانات أمريكية

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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عادت أسعار النفط إلى التراجع اليوم الخميس بعد بيانات أمريكية عن ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، وسط مخاوف المستثمرين من اضطراب التجارة العالمية.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 74.14 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 79.66 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وكشفت بيانات رسمية أمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار 2.3 مليون برميل.

كذلك أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن إنتاج النفط الخام في البلاد خلال الأسبوع السابق ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يوميا، وفي الوقت نفسه، تخشى الأسواق من اضطراب الإمدادات بسبب هجمات في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك "ميزوهو" فيشنو فاراثان: "هذه السوق بها الكثير من التوتر، لا سيما على جانب المعروض، لدينا الوضع في البحر الأحمر، ولكن أيضا مستويات إنتاج قياسية في الولايات المتحدة