إسرائيل تعترف في مشاركة 14 حارساً بسجن النقب في قتل معتقل فلسطيني

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إن إسرائيل أقرت بمشاركة 14 حارساً بسجن النقب في قتل معتقل فلسطيني ضربوه حتى الموت.

وأوضحت الهيئة، أن تحقيقاً فتح ضد 14 متهماً، يعتقد أنهم ضالعون في ضرب السجين والتسبب في وفاته، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو شهر، وأن القتيل الذي لم تكشف عن اسمه ينتمي لحركة فتح ويبلغ من العمر 38 عاماً وكان يواجه حكما بالسجن المؤبد.

وقالت إن الحراس أوسعوا السجين ضرباً بالعصي في زنزانة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي متأثراً بها. وذكرت هيئة البث، إن السلطات الإسرائيلية استجوبت المشتبه بهم الأربعة عشر ووجهت لهم إنذاراً ثم أطلقت سراحهم ومنحتهم إجازة حتى إشعار آخر.

ونسبت إلى مصلحة السجون الإسرائيلية القول تعليقاً على الحادثة، إن مستوى «التحديات والتهديدات» التي يواجهها الحراس خلال تنفيذ مهامهم ارتفع كثيراً منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نتيجة استقبال المعتقلات آلاف السجناء