صحيفة عبرية تكشف عن 3 أسماء أسرى تصرّ حماس على الإفراج عنهم إسرائيل تعترف في مشاركة 14 حارساً بسجن النقب في قتل معتقل فلسطيني محافظة المهرة تقييم فعالية نسوية تؤكد على ضرورة تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع وثيقة سرية تكشف إدارة ذاتية للقطاع بعيداً من السلطة الفلسطينية وشريط لبناني آمن بعرض 10 كيلومترات القسام تعلن تدمير 41 آلية وقتل 25 جندياً للاحتلال دولة جديدة تنضم إلى تحالف “حارس الازدهار” الدولي في البحر الاحمر..تعرف عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنأ منتخب الناشئين بالفوز في البطولة الأسيوية ويصدر توجيهات بشأن فوزهم شهادات صادمة عن تصفيات وإعدامات ميدانية في غزة هكذا احتفل اليمنيون بفوز منتخب بلادهم ببطولة غرب آسيا للناشئين أخر فضيحة للحوثيين على إجراءات الزواج في وثيقة
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إن إسرائيل أقرت بمشاركة 14 حارساً بسجن النقب في قتل معتقل فلسطيني ضربوه حتى الموت.
وأوضحت الهيئة، أن تحقيقاً فتح ضد 14 متهماً، يعتقد أنهم ضالعون في ضرب السجين والتسبب في وفاته، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو شهر، وأن القتيل الذي لم تكشف عن اسمه ينتمي لحركة فتح ويبلغ من العمر 38 عاماً وكان يواجه حكما بالسجن المؤبد.
وقالت إن الحراس أوسعوا السجين ضرباً بالعصي في زنزانة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي متأثراً بها. وذكرت هيئة البث، إن السلطات الإسرائيلية استجوبت المشتبه بهم الأربعة عشر ووجهت لهم إنذاراً ثم أطلقت سراحهم ومنحتهم إجازة حتى إشعار آخر.
ونسبت إلى مصلحة السجون الإسرائيلية القول تعليقاً على الحادثة، إن مستوى «التحديات والتهديدات» التي يواجهها الحراس خلال تنفيذ مهامهم ارتفع كثيراً منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نتيجة استقبال المعتقلات آلاف السجناء