محافظة المهرة تقييم فعالية نسوية تؤكد على ضرورة تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نفذ برنامج التنمية الإنسانية ومؤسسة قطر الخيرية، يوم الثلاثاء، فعالية المرأة ودورها في المجتمع "مناصرة وتمكين" عبر الجهة المانحة منظمة (START NETWORK) بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة المهرة.

وفي الفعالية أكد منسق المشروع، أصيل جوبان، عن أهمية هذه الدورة في تعزيز دور المرأة بشكل كبير لتمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة المهرية تعتبر مصدراً مهماً للمعرفة والثقافة مصدراً، ولديها تأثير كبير في نقل القيم والتقاليد والتراث الثقافي للجيل الجديد، لافتاً إلى أن الهدف من هذا البرنامج تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف أو المعرًضات له، بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح جوبان بأن الفعالية أحد البرامج التي تسهم في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وإتاحة خدمات أساسية شاملة، واستعادة الثقة والعودة للمشاركة فى الحياة بشكل طبيعى، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص.

من جانبها أشارت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة انتصار عوض مبارك إلى الأدوار المهمة التي تشغلها المرأة في المجتمع المهري كدورها في العمل بمختلف المجالات والقطاعات العملية ، مؤكدة على وجوب أن تكون المرأة شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه، لكونها عضو فيه.

وقالت انتصار عوض في كلمتها "على الرغم من التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية فإنها أثبتت قدرتها على الصمود والنجاح، وأدت دوراً بارزاً في الأحداث المهمة التي مرت بها البلاد.

واضافت وعلى طريق تمكينها لابد من استمرار الجهود وتعاون المجتمع مع هذه الجهود لتحقيق تقدم أكبر وأدور أقوى للمرأة اليمنية في المستقبل . وتطرقت مديرة إذاعة تواصل المجتمعية، سميرة سالم عوض، إلى دور المرأة في المجتمع كشريك مساهم فاعل في احداث تنمية وتغيير إيجابي في المجتمعات، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتعليم المرأة تعليماً في جميع المجالات وتدريبها وتأهيلها وتمكينها لتكون شراكتها شراكة فعالة عن وعي وعلم وثقافة.

واستعرضت سميرة عوض بعض المقترحات التي من شأنها تحقق الشراكة الفعالة للمرأة في المجتمع ومنها إشراك المرأة في مراكز صنع القرار في القطاع العام والخاص واعطاءها صلاحية اصدار القرارت الفاعلة وفي حل قضايا المجتمع، والعمل كوسيط لحل الخلافات والنزاعات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع وتنتهك حقوقها ولا تجد من يدافع عن حقها، لافتة إلى أن تفعيل دور المرأة في وساطات المجتمع مهم جداً لتكون قريبة من قضايا المرأة.

بدورها أشادت الوكيل المساعد لشؤون المرأة بالمحافظة، خديجة محمد باكريت، بالجهود التي تبذلها مؤسسة قطر الخيرية وبرنامج التمنية في تنفيذ مشاريع وبرامج وفعاليات مختلفة في المحافظة، معبرة عن شكرها وتقديرها لإقامة هذه الفعالية التي اولت اهتماماً كبيراً ومهماً للمرأة المهرية.

وفي الختام قدمت الجهة المنفذة دروعا وشهادات تقدير للنساء الفاعلات في المجتمع سواء في المجال الإنساني أو الاقتصادي أو الاجتماعي من القطاع الخاص والعام.