القسام تعلن تدمير 41 آلية وقتل 25 جندياً للاحتلال

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، مساء الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن مقاتليهم قد تمكنوا خلال الساعات الـ72 الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، وقتل 25 جندياً وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة.

جاء ذلك في تغريدة لأبو عبيدة عبر تليغرام، أكد فيها كذلك استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة، بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، حيث تم تفخيخ نفقين ومنزل وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة إلى عملية قنص استهدفت أحد الجنود.

كما أكد أبو عبيدة دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال بقطاع غزة، وإمطار مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.

في السياق، أشار القيادي بحركة "حماس" أسامة حمدان، في تصريح جديد، إلى أن "شعب فلسطين لن يتوقف إلا بتحقيق النصر، ويدرك أنه لا يمكن الرجوع إلى الوراء، وليس له من طريق إلا تحقيق النصر وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس"، داعياً إلى "تحرك عالمي فوري وعاجل لفضح أفعال الاحتلال ومحاسبته".

ولفت حمدان إلى أن "رسالتنا لعائلات الأسرى الإسرائيليين: إن أزمتكم تكمن في نتنياهو الذي يعطل الإفراج عنهم، وإدارة بايدن شريكة الاحتلال تؤجل انعقاد مجلس الأمن وإقرار القرار المقدم إليه بدخول المساعدات إلى غزة".

وشدد على أن حركة حماس "تقول لإدارة بايدن: أنتم شركاء في الجريمة بغزة، وستكون هذه الدماء لعنة تلاحقكم إلى الأبد، وهذه الإدارة شريكة في العدوان على غزة وهي من تمنع وقفه".

ودعا حمدان "الأونروا" إلى "إغاثة النازحين، لاسيما في شمالي القطاع الذي يفتقد مقومات الحياة"، لافتاً إلى أن "الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية، ويقوم باقتياد أفراد من أبناء شعبنا لتعذيبهم وإجبارهم على الإدلاء باعترافات"، مثمناً "المواقف الشجاعة للقوات المسلحة اليمنية وأنصار الله في منع مرور السفن إلى كيان الاحتلال".