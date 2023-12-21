دولة جديدة تنضم إلى تحالف “حارس الازدهار” الدولي في البحر الاحمر..تعرف عليها

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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الدنمارك تنضم إلى تحالف "حارس الازدهار" الدولي في البحر الاحمر اعلنت الدنمارك الأربعاء، انضمامها إلى تحالف “حارس الازدهار” الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة في البحر الأحمر.

قالت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم في بيان، إن الدنمارك ستنضم إلى التحالف البحري الدولي الجديد الذي تشكله الولايات المتحدة للتصدي للهجمات في البحر الأحمر. وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن إطلاق واشنطن عملية أمنية متعددة الجنسيات، ضمن مبادرة “حارس الازدهار”.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، ستشارك في هذا التحالف فرنسا والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنروج وإسبانيا وجزر سيشيل، إلى جانب الدنمارك التي أعلنت اليوم انضمامها.

وكانت مليشيات الحوثي قد نفذت أكثر من 100 هجوم بالطائرات والصواريخ ضد 10 سفن تجارية تتبع أكثر من 35 دولة مختلفة في البحر الأحمر، منذ بدء الحرب في غزة.