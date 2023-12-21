القسام تعلن تدمير 41 آلية وقتل 25 جندياً للاحتلال دولة جديدة تنضم إلى تحالف “حارس الازدهار” الدولي في البحر الاحمر..تعرف عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنأ منتخب الناشئين بالفوز في البطولة الأسيوية ويصدر توجيهات بشأن فوزهم شهادات صادمة عن تصفيات وإعدامات ميدانية في غزة هكذا احتفل اليمنيون بفوز منتخب بلادهم ببطولة غرب آسيا للناشئين أخر فضيحة للحوثيين على إجراءات الزواج في وثيقة الحوثي يصعّد إعلامياً رداً على التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليمن يحصد لقب بطولة اتحاد غرب آسيا للمرة الثانية هنية في مصر لبحث هدنة جديدة وتبادل الأسرى مصادر عسكرية تحذر من استدراج الحوثيين وإيران للتحالف الدولي وتكشف لـ مأرب برس عن السيناريو الأخطر في جنوب البحر الأحمر
الدنمارك تنضم إلى تحالف "حارس الازدهار" الدولي في البحر الاحمر اعلنت الدنمارك الأربعاء، انضمامها إلى تحالف “حارس الازدهار” الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة في البحر الأحمر.
قالت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم في بيان، إن الدنمارك ستنضم إلى التحالف البحري الدولي الجديد الذي تشكله الولايات المتحدة للتصدي للهجمات في البحر الأحمر. وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن إطلاق واشنطن عملية أمنية متعددة الجنسيات، ضمن مبادرة “حارس الازدهار”.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، ستشارك في هذا التحالف فرنسا والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنروج وإسبانيا وجزر سيشيل، إلى جانب الدنمارك التي أعلنت اليوم انضمامها.
وكانت مليشيات الحوثي قد نفذت أكثر من 100 هجوم بالطائرات والصواريخ ضد 10 سفن تجارية تتبع أكثر من 35 دولة مختلفة في البحر الأحمر، منذ بدء الحرب في غزة.