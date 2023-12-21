رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنأ منتخب الناشئين بالفوز في البطولة الأسيوية ويصدر توجيهات بشأن فوزهم

الخميس 21 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي/الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا ببعثة المنتخب الوطني للناشئين المتوج ببطولة غرب آسيا التي استضافتها سلطنة عمان ابتداء من 12 ديسمبر الجاري.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، والحكومة، منتخب الناشئين بالفوز الغالي في البطولة الأسيوية كإنجاز كروي جديد للمنتخبات الوطنية، رغم كل ظروف الحرب القاهرة.

وقال العليمي للناشئين الإبطال إن فوزهم الكبير صنع فرحا شعبيا عارما، ووحد اليمنيين حول أهمية الابداع، واطلاق الحريات للطاقات الشبابية في مختلف المنافسات كسبيل امثل لتعزيز حضور اليمن الخلاق في محيطه الاقليمي والدولي.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالأداء المشرف الذي ظهر بها المنتخب الوطني، كما أشاد بالروح التنافسية العالية التي تحلى بها وصيف البطولة المنتخب السعودي الشقيق.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتكريم اللائق لأبطال غرب اسيا، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لمواصلة انجازات الفريق الناشئ كنواة لمنتخب كروي واعد في مختلف المحافل الرياضية.

وأثنى فخامته على الجهاز الفني للمنتخب، والدعم الذي قدمته الجهات المعنية لتحقيق هذا الفوز المستحق، بدءا بوزارة الشباب والرياضة، وقيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم، و السلطة المحلية في محافظة حضرموت التي استضافت المعسكر التدريبي للمنتخب.