هكذا احتفل اليمنيون بفوز منتخب بلادهم ببطولة غرب آسيا للناشئين

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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فرحة كبيرة عمَّت أرجاء اليمن، شارك فيها جميع شرائح المجتمع ابتهاجًا بتحقيق المنتخب الوطني لكرة القدم بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين التي استضافتها سلطنة عمان. وخرج الناس إلى الشوارع حاملين الأعلام الوطنية مطلقين الشعارات التي تهتف لليمن، وزغردت حناجر النساء،وأضاءت الألعاب النارية سماء المدن والقرى.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن احتفالات شعبية عفوية في مختلف الميادين والشوارع العامة، حيث تجمهر المئات من المشجعين، وأطلقت الألعاب النارية بكثافة في سماء العاصمة احتفاء بتحقيق البطولة.

كما شهدت مدينة المخا احتفالات واسعة، حيث خرج مئات المواطنين يجوبون شوارع المدينة ابتهاجًا بتحقيق المنتخب بطولة كأس غرب آسيا للناشئين.

وفي مدينة مأرب تجمع الشباب في ميرة احتفاليّة جماهيريا جابت شوارع المدينة

مرددين هتافات بروح بالدم نفديك يا يمن

وفي مدينة تعز خرجت مسيرة احتفالية حاشدة وسط المدينة شارك فيها المئات من المواطنين مرددين هتافات “بالروح بالدم نفديك يا يمن”، و “حيُّوا اليماني حيُّوه” وهتافات أخرى، ورفع المشاركون في المسيرة العلم الوطني.

كما شهدت معظم مناطق اليمن الحضرية والريفية احتفالات واسعة ابتهاجًا بما حققه منتخب البلاد للناشئين.

وحقق المنتخب اليمني للناشئين مساء اليوم الاربعاء، بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه المستحق على نظيره السعودي بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب السعادة بمدينة صلالة العمانية.

وكررت النسخة العاشرة “حاليا” ذات السيناريو الذي انتهت به بطولة غرب آسيا الثامنة والتي أقيمت في الدمام نهاية 2021م، وحسمت للمنتخب الوطني بركلات الترجيح.