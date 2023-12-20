اليمن يحصد لقب بطولة اتحاد غرب آسيا للمرة الثانية

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توج منتخبنا الوطني للناشئين، للمرة الثانية، ببطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين، بعد فوزه بضربات الترجيح على المنتخب السعودي (3-2)، بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة.
المنتخب اليمني افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب عبد الرحمن الخضر، فيما عادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب مشعل الداوود.
ورغم سيطرة منتخبنا على مجريات شوطي المباراة الا ان مهاجمي المنتخب أضاعوا العديد من الفرص الذهبية، وسط تألق موسى العيد حارس المنتخب السعودي الذي صد اهداف محققه لمنتخبنا.
وكرر منتخبنا فوزه بالكأس في النسخة الثامنة، التي أقيمت في مدينة الدمام بالسعودية أواخر عام ٢٠٢١، والتي انتهت حينها بفوز منتخبنا باللقب الأول له على مستوى بطولات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا يمنيا قدم دفعة تحفيزية ومعنوية للاعبي المنتخب، والذين قاموا في نهاية المباراة بتحيتهم وشكرهم والاحتفال معهم.