هنية في مصر لبحث هدنة جديدة وتبادل الأسرى

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر إسماعيل هنية إلى القاهرة اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن إعلان هدنة في الحرب الدائرة في غزة بين الحركة والكيان الإسرائيلي وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة في بيان إن هنية وصل إلى العاصمة المصرية “لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى”. وسيلتقي هنية الذي يرافقه وفد من حماس، على وجه الخصوص برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض الأسرى مقابل إطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراح معتقلين فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، مشيرا إلى أن سجناء فلسطينيين بتهم ارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يكونوا على القائمة أيضا. وذكر مصدر مقرب من حماس أن “المباحثات في القاهرة ستتناول مناقشة اقتراحات عديدة منها أفكار تشمل هدنة مؤقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس 40 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والذكور غير العسكريين”.

وأضاف المصدر أن “هذه الهدنة قابلة للتجديد بعد التفاهم حول فئات ومعايير جديدة للتبادل”، مشيرا إلى أن هذه “أفكار نوقشت في مباحثات إسرائيلية قطرية بعلم الإدارة الأميركية”. وكان موقع أكسيوس أفاد أن الاحتلال الإسرائيلي عرض عبر قطر- التي لعبت دور الوسيط في المفاوضات التي أفضت إلى الهدنة السابقة- وقف القتال لمدة أسبوع على الأقل في إطار صفقة جديدة لإطلاق سراح عشرات الرهائن.

من جانبه، ذكر مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لفرانس برس أن وفدًا برئاسة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل بدعوة مصرية، “في إطار مباحثات تهدف إلى وقف الحرب والعدوان ووقف إطلاق النار وصفقة شاملة للتبادل” مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتؤكد تقارير دولية أن تحركات الوسطاء تؤشر على قرب إلى إعلان هدنة ثانية، بعد تلك التي استمرت لأسبوع في نهاية نوفمبر وسمحت بإطلاق سراح 105 من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 معتقلا في السجون الإسرائيلية.