مصادر عسكرية تحذر من استدراج الحوثيين وإيران للتحالف الدولي وتكشف لـ مأرب برس عن السيناريو الأخطر في جنوب البحر الأحمر

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتبرت مصادر عسكرية مطلعة أن السيناريو الأسوأ والأخطر الذي يمثل احد المخاطر المحتملة جراء المتغيرات الطارئة في البحر الأحمر عقب اعلان الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف دولي بحري لتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يتمثل في حدوث صدامات مسلحة بين القوات المتعددة الجنسيات المشاركة في التحالف وميلشيا الحوثي المدعومة إيرانيا .

وأشارت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" الى أن اضطرار القوات المتعددة الجنسيات المشاركة في التحالف البحري الدولي اثناء قيامها بدوريات أمنية في جنوب البحر الأحمر الى خوض مواجهات عسكرية مع ميلشيا الحوثي وهو احتمال وارد بل ومرجح في حالة تعرض هذه القوات لهجمات من الحوثيين او استهدفت الميلشيا السفن التجارية المحاطة بحماية هذه الدوريات سيدفع بالأوضاع في منطقة البحر الأحمر الى تصعيد غير مسبوق وبخاصة اذا شاركت قطع بحرية عسكرية إيرانية في دعم الحوثيين عسكريا بشكل مباشر .

وأكدت المصادر أن اشتعال شرارة صراع إقليمي يمثل احد اخطر السيناريوهات المحتملة التي قد تترتب عن ارتفاع سقف التوتر في منطقة البحر الأحمر وهو ما يفرض على القوات المتعددة الجنسيات التعامل بحذر مع أي تصعيد محتمل من الحوثيين وان تدرك أنها تتعامل مع ميلشيا مسلحة لا تضع اعتبارا لأي محاذير ويمكن ان تستدرج لتفجير صراع إقليمي انطلاقا من جنوب البحر الأحمر .