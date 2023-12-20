مستشار أمريكي يصف ما يحدث في البحر الأحمر بالنهج الإيراني في خلق النزاعات

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكد المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري حازم الغبرا، أن إيران هي من تقف وراء هجمات الحوثي في البحر الاحمر، واصفاّ ما يجري “بالنهج الإيراني في خلق النزاعات”.

وقال الغبرا لبي بي سي، إن أفعال مليشيا الحوثي من احتجاز السفن واستهدافها بمثابة قرصنة وفعل إرهابي، موضحاً أن “استهداف سفن مدنية هو عمل إرهابي غير مبرر”، ولا يمكن أن يكون جزءاً من أي عمل عسكري أو مقاوم.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي “لا تستطيع فعل أي شيء للشعب اليمني الجائع، لذلك تحاول خلق نزاعات جديدة لصرف الأنظار عن فشل سلطتها في اليمن”.