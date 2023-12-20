الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكد مسئول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة تدرس شن ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن لردع تصعيد الميلشيا الموالية لإيران لهجماتها في البحر الأحمر ودعم عمليات القوات المتعددة الجنسيات الهادفة إلى تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية .

وكشف "مايكل موري" مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق في تصريحات له – تابعها مأرب برس - أن الولايات المتحدة تدرس فعليا خيار شن ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن بهدف ردع الميلشيا المدعومة إيرانيا واجبارها على التراجع عن مواصلة التصعيد وشن الهجمات على السفن التجارية المارة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم .

ولفت "موري "العسكريين الى أن كافة الخيارات لمواجهة تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر مطروحة للدراسة ومن ضمنها خيار الردع العسكري المباشر عبر تنفيذ ضربات جوية تستهدف قواعد إطلاق الصواريخ والمسيرات التي نصبتها الميلشيا في عدة مواقع متاخمة للسواحل الجنوبية بالبحر الأحمر معتبرة أن اللجوء لهذا الخيار وارد للغاية لاعتبارات اضطرارية .

من جهة أخرى كشفت وكالة "لومبيرغ" عن تقديم وزارة الدفاع الأمريكية مقترحا للرئيس " بايدن" لرد عسكري قوي على الحوثيين مشيرة الى أن هذا المقترح قدم فعليا للرئيس وان "البنتاغون" ينتظر فقط الضوء الأخضر لبدء عملية عسكرية جوية ضد الحوثيين في جنوب البحر الأحمر.