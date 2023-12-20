دعما لغزة.. دولة إسلامية تعلن حظر شركة شحن إسرائيلية من الرسو في مياهها

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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قالت الحكومة الماليزية، الأربعاء، إنها منعت شركة “زيم” لخدمات الشحن المتكاملة ومقرها إسرائيل، من الرسو في أي من موانئ الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، وذلك رفضا للحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في خطوة لدعم لفلسطين، ورفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر إبراهيم في البيان، أن بلاده “تحظر أيضا السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها”؛ مؤكدا أن الحظر “ساري المفعول على الفور”.

وزاد: “هذه العقوبات هي رد على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية، وتخرق القانون الدولي من خلال استمرار المجازر والفظائع ضد الفلسطينيين”.

وهذه أحدث حلقة في مسلسل ارتباك حركة التجارة البحرية عالميا، بعد خطوات لجماعة الحوثي التي أعلنت استهداف أي سفن مرتبطة بإسرائيل على مضيق باب المندب.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، تشكيل تحالف دولي لحماية التجارة في البحر الأحمر، يتألف من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بجانب دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.