يديعوت أحرونوت : إصابات الجنود بغزة تهدد خصوبتهم ووظيفتهم الجنسية

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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين تعرضوا خلال الحرب الحالية على قطاع غزة لإصابات تهدد "الحفاظ على الخصوبة"، كما تحدثت مسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية عن معاناة جنود مصابين من أعراض نفسية.
وذكرت الصحيفة أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب فإن النظام الصحي في إسرائيل يتعامل مع معدل مرتفع بشكل خاص من إصابات المسالك البولية بين الجنود الجرحى.
وأوضحت أنه في كثير من الأحيان تكون أهمية وخطورة هذه الإصابات المرتبطة بالجهاز البولي والأنابيب والجهاز التناسلي في الضرر المستقبلي على الوظيفة الجنسية والذكورة والحفاظ على الخصوبة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم وجود إصابات أكثر خطورة من تلك المرتبطة بالمسالك البولية فإن الأخيرة "تزعج الجنود أكثر من الإصابات التي قد تعرض حياتهم للخطر".
ولفتت إلى إجراء مستشفى أسوتا في أسدود جنوبي إسرائيل عملية سريعة لحفظ الحيوانات المنوية لجندي تعرض لإصابة خطيرة في المسالك البولية بذريعة "القلق من أن تؤدي إلى عدم قدرته على إنتاج خلايا الحيوانات المنوية مستقبلا".
وفي السياق ذاته، نقلت يديعوت أحرونوت عن أوريت راز رئيسة قسم المسالك البولية في "أسوتا" قولها إن قرابة 80% من الجنود المصابين الذين يصلون للعلاج يحتاجون إلى تدخل في المسالك البولية.