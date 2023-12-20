عاجل: الإعلان عن مكافئة مالية لمنتخب الناشئين قبيل مباراة النهائي امام السعودية

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 149

أعلن وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الأربعاء، عن مكافأة تحفيزية لبعثة المنتخب الوطني الناشئين قدرها مليون ريال لكل فرد، قبل لقاء نهائي غرب اسيا الــ 10 للناشئين امام المنتخب السعودي مساء اليوم.

ونقل الوزير البكري خلال إتصال هاتفي مع لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري تحيات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن الوزارة تقف خلف كل المنتخبات الوطنية في مشاركاتها الخارجية وبمختلف الألعاب.

وأشار الى ان الجماهير على امتداد اليمن تؤازر وتساند المنتخب الذي قدم أداء مشرفاً مميزاً في مبارياته السابقة الذي استطاع بجدارة الوصول إلى نهائي بطولة غرب آسيا، معبراً عن تمنياته للمنتخب الوطني بتحقيق اللقب الثاني في بطولة غرب آسيا للناشئين في المباراة ستقام مساء اليوم الساعة السادسة والنصف بتوقيت اليمن.