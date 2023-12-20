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توقيت مباراة نهائي كأس العالم للأندية واسماء المعلقين

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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نهائي كأس العالم للأندية 2023 

• 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي x فلومينينسي 

• الجمعة 22 ديسمبر

• الساعة 9 مساء بتوقيت مكة

• مدينة الملك عبدالله الرياضية 

• فهد العتيبي + رؤوف خليف

• قناة SSC

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