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أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن مساء اليوم

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار              527

بيع الدولار                  529

شراء السعودي            139.60

بيع السعودي               140.10

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1520

بيع الدولار                  1539

شراء السعودي             400

بيع السعودي                405

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