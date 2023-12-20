كبرى حركات المقاومة الفلسطينية تفاجأ إسرائيل بإعلان مفاجيء وناشط فلسطيني بارز يكشف لـ مأرب برس عن متغيرات فرضتها حرب غزة

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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في تطور دراماتيكي مفاجئ اعلن أمين سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية "حسين الشيخ " عدم التزام حركة "فتح " باتفاق "أوسلو" واعتبار ان هذا الاتفاق مات ولم يعد له أي وجود وهو ما يعتبر انقلابا مفاجئا في الموقف السياسي المعلن لمنظمة فتح وبداية لبدء مرحلة واعدة من الاصطفاف الوطني في مواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب.

ووجه أمين سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية رسالة الى رئيس حكومة الكيان اعلن من خلالها وبشكل صريح أن اتفاق "أوسلو " مات حيث خاطب "الشيخ" نتنياهو قائلا في تغريدة له على منصة "أكس " – رصدها مأرب برس- "نحن نقول لنتنياهو أن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح".

التحول المفاجئ في الموقف السياسي المزمن لمنظمة "فتح" إزاء الالتزام باتفاق "أوسلو" ترافق مع اطلاق أمين سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة لحركة حماس وبقية فصائل المقاومة حوار وطني شامل وصريح لتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال الغاصب .

واعتبر مراقبون للتطور الطارئ في موقف حركة " فتح" من اتفاق "أوسلو" بأنه يأتي نتيجة للضغوط التي تتعرض لها الحركة وبخاصة مع تصاعد وحشية الاحتلال وقضاعة جرائم الحرب التي ارتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة .

واكد الناشط السياسي الفلسطيني " حسام أبو شامة" في تصريح خاص لـ"مأرب برس" أن حرب غزة ستفرض متغيرات جذرية في المشهد السياسي الفلسطيني كونها كشفت وبوضوح أن مبدأ المقاومة للاحتلال هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق المغتصبة وإقامة الدولة الفلسطينية مشيرا الى أن انهاء حالة الانقسام في صفوف المكونات السياسية الفلسطينية سيمثل ضربة موجعة للكيان الإسرائيلي الذي استغل هذا الانقسام في تمرير الكثير من مخططاته وعلى رأسها التوسع في بناء المستوطنات ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال توسيع دائرة التطبيع مع بعض الدول العربية "

ولفت الى أن حركة "فتح " تعد كبرى حركات المقاومة الوطنية وان اصطفافها مع حركات المقاومة الأخرى كحماس وبقية فصائل المقاومة يجب أن يتم من خلال الإعلان عن كون هذه المكونات جزء من منظمة التحرير الفلسطينية.