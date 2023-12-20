شارك في توقع مباراة اليمن والسعودية.. من سيتوج ببطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين؟

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يلعب اليوم الاربعاء منتخبنا الوطني مباراة نهائي بطولة إتحاد غرب آسيا للناشئين تحت سن ١٧ عاما التي تستضيفها سلطنة عمان في نسختها العاشرة، ويواجه منتخبنا الوطني نظيره المنتخب السعودي .

يسعى المنتخب اليمني تأكيد استحقاقه للقب للمرة الثانية في تأريخه، فيما سيلعب المنتخب السعودي وعينه على اللقب والثأر من منتخبنا الوطني الذي تُوج بطلا للبطولة بنسختها الثامنة على حساب المنتخب السعودي وعلى أرضه عام 2021.

تبدأ المباراة عند الساعة 6:30 مساء، وستنقل المباراة بواسطة القناة العمانية الرياضية، وقناة السعيدة اليمنية وقنوات رياضية أخرى.

ويحظى المنتخب اليمني للناشئين بمتابعة واسعة وتفاعل كبير من قبل الجماهير اليمنية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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