بسبب خلاف اسري.. مواطن في عدن يقتل ويصيب 19 شخصا من أقارب زوجته والشرطة تصدر بيان توضيحي

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قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون بعضهم بحالة حرجة، بعدما أقدم مواطن يمني على تفجير قنبلتين يدويتين بأقارب زوجته، إثر خلاف عائلي داخل منزلهم، في منطقة الحسوة في مديرية البريقة، غربي عدن.
وأكدت مصادر محلية، أن مسلحاً داهم، مساء الثلاثاء، منزل أهل زوجته بمنطقة الحسوة، عقب خلاف بينهم، وقام بتفجير قنبلة يدوية ليعود لاحقاً، وبرمي القنبلة الثانية، وسط الأهالي الذين تجمعوا أمام منزل أهل زوجته.
بيان شرطة عدن
و قالت إدارة شرطة عدن في بيان لها، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون، بعضهم بحالة حرجة، بعد أن قام شخص بتفجير قنبلتين إثر نشوب خلاف عائلي بمنطقة الحسوة بمديرية البريقة بمدينة عدن.
وأضافت أن المتهم بارتكاب الجريمة، أصيب خلال التفجير، حيث بترت يده اليمنى.
وأشار البيان، إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى عدد من مستشفيات عدن ومراكز طبية تابعة لأطباء بلا حدود.
وأكد البيان، أنه وعقب "وقوع الحادثة فرض أمن عدن طوقا أمنيا بموقع الحادثة وباشر فريق البحث والأدلة الجنائية التحقيق بملابسات ودوافع الجريمة".
وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أشهر، حيث أقدم مسلح في أغسطس الماضي، على تفجير نفسه مع زوجته بقنبلة يدوية في أحد الشوارع العامة بمديرية دار سعد، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما، ما أسفر عن مقتلهما.