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بريطانيا تبدأ اول تحرك عسكري بعد الإعلان عن تحالف دولي يستهدف الحوثيين

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت بريطانيا، الأربعاء، إرسال المدمرة "دياموند" التابعة للبحرية الملكية، للعمل ضمن قوات تحالف دولي خاص بحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح بيان للحكومة البريطانية أن "دياموند" ستنضم إلى 3 مدمرات أميركية وسفينة حربية فرنسية في المنطقة، من أجل "حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وحياة البشر من خلال التصدي لجهات غير حكومية في المياه الدولية".

والإثنين أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، ويضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

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