بعد دولة جنوب أفريقيا ..ماليزيا تعاقب إسرائيل

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أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، أن ماليزيا ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية ZIM من الرسو في أي من موانئها.
وقال رئيس الوزراء في بيان "هذا القرار هو رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سمح عام 2002 للسفن المملوكة لهذه الشركة بالرسو في ماليزيا وفي عام 2005، منح مجلس الوزراء في ذلك الوقت الإذن للسفينة بالرسو في ماليزيا، إلا أن الحكومة الحالية قررت إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة.
وأكد رئيس الوزراء أن ماليزيا واثقة من أن هذه القرارات لن تؤثر سلبا على الأنشطة التجارية لماليزيا.
وشركة "ZIM Integrated Shipping Services Ltd"، والمعروفة أيضا باسم ZIM، هي شركة شحن دولية إسرائيلية مدرجة في البورصة وواحدة من أفضل 20 شركة شحن عالمية