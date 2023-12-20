برميل برنت عند أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر في ظل ذعر الأسواق من هجمات البحر الأحمر

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عززت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها، اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الذهب الأسود بسبب تعطل التجارة عبر البحر الأحمر.
وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.04% إلى 73.97 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.06% إلى 79.26 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر 2023.
وأمس صعدت أسعار الذهب الأسود بنحو 1.5% في ظل ذعر الأسواق من هجمات البحر الأحمر، إذ أدت هجمات جماعة "الحوثي إلى تعطيل التجارة البحرية وإجبار شركات شحن على تغيير مسار رحلات سفنها.
وعند التسوية، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.55% إلى 73.94 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ مطلع ديسمبر الجاري، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.65% إلى 79.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الشهر الماضي