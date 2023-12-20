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نادي مانشستر سيتي يحصد 3 جوائز جديدة

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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حصد نادي مانشستر سيتي، ومدربه بيب غوارديولا، ومهاجم الفريق إيرلينغ هالاند، جوائز جديدة تخص عام 2023.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"،الثلاثاء، حصول مانشستر سيتي على جائزة أفضل فريق في العالم، لعام 2023، ضمن حفل الجوائز الخاص بها.

وكان مانشستر سيتي قد حقق ألقاب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

 وتأهل مانشستر سيتي، إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعدما فاز على أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف دون رد.

في الوقت ذاته، حصل بيب غوارديولا، على جائزة أفضل مدرب في العالم لهذا العام.

كما حصل إيرلينغ هالاند، على جائزة أفضل نجم رياضي عالمي لعام 2023، بعدما سجل 52 هدفا في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي

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