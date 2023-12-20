اشتعال اشتباكات ضارية في وسط وجنوب قطاع غزة وغارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة بالقطاع

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تجدد القصف على مناطق متفرقة بالقطاع.

وقال مراسلنا، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد أيضا بأن غارة إسرائيلية على دير البلح استهدفت منزلا لآل المصري في محيط مستشفى شهداء الأقصى.

وفي الجنوب، أكد مراسلنا مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل آل منصور في حي الشابورة وسط محافظة رفح.

إلى ذلك، فإن اشتباكات ضارية تدور بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفي منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ75، في وقت تتكثف الجهود الدولية لإيجاد صيغة اتفاق جديدة تفضي إلى وقف لإطلاق النار